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محكمة أمريكية تقضي بسجن نجل رئيس دولة سورينام 16 عاما وثلاثة أشهر بتهمة تهريب مخدرات وأسلحة

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محكمة أمريكية تقضي بسجن نجل رئيس دولة سورينام 16 عاما وثلاثة أشهر بتهمة تهريب مخدرات وأسلحة محكمة أمريكية تقضي بسجن نجل رئيس دولة سورينام 16 عاما وثلاثة أشهر بتهمة تهريب مخدرات وأسلحة

أصدرت القاضية الجزئية الأمريكية شيرا شياندلن في مانهاتن اليوم “الثلاثاء” حكما بسجن نجل رئيس دولة سورينام “دينو بوترس” (42 عاما) لمدة 16 عاما وثلاثة أشهر بتهمة تهريب مخدرات وأسلحة.

وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة أن الحكم صدر بعدما اعترف بوترس في أغسطس من العام الماضي بصحة اتهامات أمريكية بأنه حاول توفير قاعدة لحزب الله اللبناني في الولايات المتحدة.

وحث المدعون الأمريكيون على أن تتراوح عقوبة بوترس ما بين السجن لمدة 30 عاما وبين السجن المؤبد.

وتقع دولة سورينام في شمال قارة أمريكا الجنوبية وهي أصغر دولة ذات سيادة من حيث المساحة وعدد السكان في تلك القارة، وهي البلد الوحيد في المنطقة الناطق بالهولندية في نصف الكرة الغربي، ويبلغ عدد سكانها نحو 470،000 نسمة ويعيش ربعهم على أقل من دولارين يوميا.

أ ش أ

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