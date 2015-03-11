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السجن المؤبد والمشدد ل 22 إخوانيًا لاتهامهم في قضايا عنف بالشرقية

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السجن المؤبد والمشدد ل 22 إخوانيًا لاتهامهم في قضايا عنف بالشرقية السجن المؤبد والمشدد ل 22 إخوانيًا لاتهامهم في قضايا عنف بالشرقية

أرشيفية

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق في جلستها برئاسة المستشار صلاح حريز ، بمعاقبة ٢٢ شخصا من عناصر وأنصار الإخوان بالشرقية بالسجن لمدد تتراوح بين المؤبد والمشدد ١٠ سنوات، وذلك لاتهامهم في قضايا عنف بالشرقية .

و عاقبت المحكمة ٨ متهمين بالسجن المؤبد، لإدانتهم في قضية حثار واقتحام قسم شرطة القرين وإضرام النيران فيه وإحراق سيارتي سرطة وسرقة أسلحته وتهريب عدد من السجناء داخله، عقب فض اعتصام رابعة .

كما عاقبت المحكمة ١٤ متهما بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات، لاتهامهم بإثارة الشغب والعنف والتظاهر بدون تصريح ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة وألعاب نارية، بدائرة مركز أبوحماد .

أ ش أ

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