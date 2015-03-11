سقوط 3 أبراج كهرباء للضغط العالي انفجرت فيها عبوات ناسفة بالعاشر من رمضان

سقطت 3 أبراج كهرباء للضغط العالي بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية إثر تفجيرها بعبوات ناسفة ثبتها مجهولون في قواعدها الخرسانية، ما نتج عنه انقطاع التيار الكهربي عن نحو 80٪ من المدينة ومناطقها الصناعية .

وكان اللواء مليجي فتوح مليجي مدير أمن الشرقية قد تلقى بلاغات بسماع دوي انفجارات هائلة بمناطق متفرقة بالعاشر من رمضان، أعقبها انقطاع التيار الكهربي عن معظم أنحائها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، واتضح سقوط 3 أبراج كهرباء للضغط العالي الأول بطريق بلبيس العاشر من رمضان والثاني والثالث بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي عند الكيلو 62 والثالث بمنطقة البرك بي فور، وذلك نتيجة انفجار 115 عبوة ناسفة ثبتها مجهولون في قواعدها ، ونتج عن ذلك انقطاع التيار الكهربي عن 80٪ من أرجاء المدينة والمناطق الصناعية بها، حيث أن أحد هذه الأبراج يتصل بمحطة الكهرباء الرئيسية بها .

كما انتقلت قيادات الكهرباء برفقة فرق عمل من المهندسين والفنيين، لتدارك الموقف وتوصيل الكهرباء للمناطق المصارة لحين إصلاح الأعطال واستبدال الأبراج .

> و تم تحرير محضر بالوقائع وتولت النيابة العامة التحقيق .

> أ ش أ