رئيس شركة الخطوط الجوية : زيادة نسبة الامتلاء على الطائرات وايرادات مصر للطيران خلال 2014

قال الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية اليوم الثلاثاء ان نسبة الامتلاء علي طائرات مصر للطيران ارتفعت خلال العام الماضى ٢٠١٤ بنسبة ٣،٣٪ ، حيث بلغت العام الماضي ٦٦،٣٪ مقابل ٦٣٪ فى عام ٢٠١٣ .

واوضح النحاس ان الشركة حققت ايرادات خلال الفترة من يوليو ٢٠١٤ الى نهاية ديسمبر ٢٠١٤ بلغت ٨ مليارات و 735 مليونا و ٢٠٧ الاف بزيادة ١٤ % عن الفترة في ٢٠١٣ ، وان عدد الركاب زاد خلال السته أشهر الاخيرة من العام الماضي بنسبة ٩% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٣

وقال النحاس انه خلال الفترة الماضية تم تقليص نسب العاملين فى المكاتب الخارجية التابعة للشركة بنسبة ١٢% فى القطاع التجاري والمحطات والأمن ، مشيرا الى ان الخدمة التى تقدم للراكب لم تتأثر بتخفيض أعداد العاملين تماما خاصة وان الشركة متعقدة مع عدد من الوكلاء لخدمة الركاب .

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