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البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الخارجية اللبناني

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البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الخارجية اللبناني البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الخارجية اللبناني

البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الثلاثاء جبران باسيل وزير الخارجية اللبنانى، مساء اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
> وخلال اللقاء أكد البابا تواضروس أن مرت بعدة عصور: الفرعونية والمسيحية والاسلامية ، مشيرا إلى أن المؤسسة الكنسية مؤسسة مصرية مستقلة منذ نشأتها علي يد مارمرقس الرسول وحتي اليوم.

وأضاف أن الكنيسة القبطية المصرية مؤسسة روحية بالدرجة الأولى وبعيدة تماما عن أية أمور سياسية، وقال “نحن نحافظ علي هذا الأمر لأن الكنيسة خادمة للمجتمع”.

واعتبر البابا تواضروس أن التنوع المسيحي والإسلامي هو أحد صمامات الأمان في الشرق الأوسط ، وقال أن “الوجود المسيحي بدأ من الشرق ، فالشرق هو مهد الأديان لذا لا يمكن تصور أن يوجد شرق بدون مسيحيين”، مؤكدا أن التكاتف بين الوجود المسيحي والإسلامي في المنطقة يعطيها نوع من الجمال.

من جانبه قال الوزير اللبناني إن لبنان تحافظ علي فكرة التعايش المشترك ، كما دعا البابا تواضروس لزيارة لبنان، معبرا عن محبة شعب لبنان لشخص البابا تواضروس الثاني.

حضر اللقاء القس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس والقمص بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجرجس صالح الأمين الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.
> أ ش أ

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