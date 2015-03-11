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بوتين يكلف الحكومة ببحث إمكانية توحيد العملة في الإتحاد الأوراسي

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بوتين يكلف الحكومة ببحث إمكانية توحيد العملة في الإتحاد الأوراسي بوتين يكلف الحكومة ببحث إمكانية توحيد العملة في الإتحاد الأوراسي
كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المصرف المركزي والحكومة في روسيا بتحديد جدوى إنشاء وحدة نقدية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتوحيد العملة في هذا الاتحاد.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، أن بيانا للكرملين أوضح أن الرئيس الروسي طالب البنك المركزي بالاشتراك مع وبالتعاون مع المصارف المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بتحديد الإتجاه المستقبلي للتكامل في القطاعات النقدية والمالية في إطار الإتحاد الاقتصادي الأوراسي، مع دراسة مدى صوابية وجدوى إنشاء اتحاد نقدي على المدى الطويل.
>كما طالب بوتين الحكومة الروسية وفي موعد أقصاه الأول من يونيو القادم بتقديم أفكار جديدة لتطوير التعاون مع شركاء روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتشكيل سوق موحدة للسلع والخدمات.

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مصر 365

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