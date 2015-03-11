التوقعات برفع الفائدة الأمريكية تخفض أسعار الذهب العالمي اليوم

قال تقرير لساكسو بنك، إن الذهب إنخفض قليلاً ما دون مستوى 1160 دولار للأوقية في جلسة آسيا الصباحية بعد تزايد التوقعات بقرب رفع الفائدة الأمريكية، شاهدنا في هذه الأثناء أن ممتلكات الذهب في البورصة إنخفضت بمعدل 14.4 طن بعد تقرير الوظائف الأمريكية القوية يوم الجمعة الفائت، مما ساعد على إرتفاع الدولار والفائدة على السندات الأمريكية، حيث أن إرتفاع الفائدة يحد من الطلب على الأصول التي لا تدفع فائدة كالذهب.

من الناحية الفنية، تداول الذهب بالأمس ضمن مستويات 1165/1175 دولار للأوقية قبل أن ينخفض صباح اليوم نحو أدنى مستوى له 1157.

يتوقع ساكسو بنك المزيد من التداول اليوم ضمن 1150/1170 مع الضغط على الجانب السفلي في ظل إرتفاع الدولار والفائدة على السندات الأمريكية.

على الجانب العلوي 1175 تمثل نقطة المقاومة الأولى قبل 1180 و1190، على الجانب السفلي فإن 1142 (منخفض 1 ديسمبر) تشكل أول نقطة دعم ومن ثم 1131 (منخفض 6 نوفمبر) نقطة الدعم التالية.

وفي نهاية المطاف أظن أننا في مسار الترند الهابط سوف يتم إختبار 1100، وأقل من ذلك نحو 1085- منخفض مارس 2010 و 1044- منخفض فبراير 2010.