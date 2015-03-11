أخبار مصر للساعة 10..السيسى على تويتر:المؤتمر الاقتصادى مفتاح المستقبل

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها تغطية لاستعدادات حكومة المهندس إبراهيم محلب، لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى المقرر انعقاده الجمعة المقبل، والانتهاء من مناقشة مشاريع القطاعات الحكومية المقرر عرضها خلال المؤتمر.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" قرار مجلس الوزراء بتوحيد الضريبة على الدخل بحد أقصى 22.5%، وتأكيدات المجلس عدم وجود أى نوايا لزيادة أسعار السولار خلال الفترة الحالية، والاتجاه إلى زيادة فى الكميات التى يتم ضخها بمحطات الوقود عن المعدلات المعتادة، لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

ورصد "اليوم السابع" كواليس وفاة طالبة الجامعة الألمانية يارا طارق، والتى سقطت تحت عجلات أتوبيس الجامعة، فى حلقة جديدة من مسلسل الإهمال داخل المؤسسات التعليمية، والاحتجاجات التى نظمها طلاب الجامعة للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن وفاتها، فضلاً عن متابعة لتحقيقات النيابة المختصة فى الحادث.

وفيما يلى موجز أنباء العاشرة..

انقطاع التيار الكهربائى عن 90% من مدينة العاشر من رمضان

انفجار بميدان المحكمة فى مصر الجديدة.. والمفرقعات تنتقل لمكان الواقعة

إرهابيون يفجرون 3 أبراج ضغط عال بالعاشر من رمضان

الجامعة الألمانية: وقف الدراسة 3 أيام حدادا على روح يارا طارق

انفجار عبوة ناسفة بجوار فندق "أوبرج الفيوم"

أحمد موسى: "أوباما" المرشد الجديد لجماعة الإخوان

أحمد موسى: "أوباما" المرشد الجديد لجماعة الإخوان

سائق "توك توك" لرئيس الوزراء: صلح حال البلد الـ"بايظ".. ومحلب: ليك حق

مقتل 9 إرهابيين والقبض على 8 آخرين بالشيخ زويد فى حملة أمنية

محلب: نعم لدينا تفشى مخدرات وفساد تعليم.. ويؤكد: مشاكلنا قابلة للحل

انفجار محدث صوت شرق الإسكندرية دون إصابات

خادم الحرمين الشريفين: نسعى إلى تنقية الأجواء العربية والإسلامية

وزير البترول: أول ثلاث آبار للغاز الصخرى المصرى بنهاية 2015

أول صور لقاعة المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.. وتتسع لـ1700 شخص (تحديث)

وفاة سفير مصر بـ"كوبا" أثناء أداء مهام عمله بمكتبه

السيسى على "تويتر":المؤتمر الاقتصادى مفتاح المستقبل وبداية التنمية لمصر

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