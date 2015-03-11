استنفار لقوات الجيش والشرطة بمدينة العاشر من رمضان بعد التفجيرات

تشهد مدينة العاشر من رمضان بالشرقية منذ قليل، حالة من الاستنفار الأمنى بها، لضباط الجيش والشرطة بمختلف أنحاء المدينة بعد قيام إرهابيين بتفجير 3 أبراج ضغط عالٍ.

وتبين من المعاينة الأولية وقوع انفجار بطريق "بلبيس – العاشر" وانفجار آخر بالطريق العام "مصر إسماعيلية الصحراوى" وتبين تفجير 3 أبراج ضغط عال وأحدهم مغذى لمحطة كهرباء المدينة وبرج بالحى العاشر ما تسبب فى انقطاع الكهرباء عن 90 %من أنحاء المدينة.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من فرقة البحث الجنائى بالعاشر حدوث مجموعة انفجارات متتالية بمدينة العاشر من رمضان وتم إخطار خبراء المفرقعات للفحص وتمشيط المدينة وعمل كردون أمنى حول أماكن الانفجارات.