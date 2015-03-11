مصرع 7 مجندين وإصابة 6 فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية

لقى 7 من جنود الأمن المركزى التابعين لمديرية أمن الإسكندرية مصرعهم، مساء اليوم، وأصيب 6 آخرون، بينهم مدنى فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغًا بتصادم سيارة حاملة جنود شاحنة خلط خرسانة، بالكليو 54 طريق إسكندرية - القاهره الصحراوى.

من جانبه، قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحادث أسفر عن وفاة 7 مجندين، تم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة، فيما أصيب 5 آخرون وشخص مدنى تم نقلهم جميعًا لمستشفى الشرطة، وجارٍ فحصهم للوقوف على حالتهم الصحية .