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مصرع 7 مجندين وإصابة 6 فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية

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مصرع 7 مجندين وإصابة 6 فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية مصرع 7 مجندين وإصابة 6 فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية
لقى 7 من جنود الأمن المركزى التابعين لمديرية أمن الإسكندرية مصرعهم، مساء اليوم، وأصيب 6 آخرون، بينهم مدنى فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغًا بتصادم سيارة حاملة جنود شاحنة خلط خرسانة، بالكليو 54 طريق إسكندرية - القاهره الصحراوى.

من جانبه، قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحادث أسفر عن وفاة 7 مجندين، تم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة، فيما أصيب 5 آخرون وشخص مدنى تم نقلهم جميعًا لمستشفى الشرطة، وجارٍ فحصهم للوقوف على حالتهم الصحية .

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