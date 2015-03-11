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وفد من الكنائس المصرية يسافر إلى أربيل لتقديم مساعدات لنازحي الموصل

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وفد من الكنائس المصرية يسافر إلى أربيل لتقديم مساعدات لنازحي الموصل وفد من الكنائس المصرية يسافر إلى أربيل لتقديم مساعدات لنازحي الموصل

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أكد الأب رفيق جريش المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية فى تصريح خاص لـ “ONA” أن وفدًا من الكنائس المصرية برئاسة المطران فيليب نجم مطران الكلدان الكاثوليك في ، سيسافر غدًا إلى أربيل لتفقد النازحين من الموصل بالعراق وتقديم المساعدات لهم وتستمر الزيارة أسبوعًا.

وأوضح جريش أن الوفد سيقدم مساعدات عينية للمهجرين من أرضهم وبيوتهم وتفقد الأوضاع هناك.

على صعيد آخر قدم الأب جريش في تصريحه شكره للدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية المنتهية مدة خدمته كرئيس للطائفة الإنجيلية بمصر،قائلًا، “شاركنا كوفد من الكنيسة الكاثوليكية أمس فى احتفالية الكنيسة الإنجيلية بالدكتور صفوت البياضى تعبيرًا عن شكرنا له على ما قدمه للكنيسة طوال فترة رئاسته”.

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أونا

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