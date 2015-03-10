بعد غنائها مع كاظم الساهر سارة برايتمان لـ"سيدتي": هذه تحضيراتي لرحلتي إلى الفضاء

دبي- صباح جميل

يبدو أن الفنانة البريطانية، سارة برايتمان، حققت حلمها، الذي حدثتنا عنه العام الماضي حين أقامت حفلاً في دبي بأكتوبر 2014 برعاية مجلتنا "سيدتي" في مركز التجارة العالمي فكان ضمن دردشتنا معها: "خضعت إلى مجموعة من الاختبارات الطبية في روسيا، وحصلت على الضوء الأخضر؛ لبدء تدريبات في مركز لتدريب رواد الفضاء قرب موسكو؛ حيث إنني آمل خلال إقامتي في المدار أن أكون أول فنانة تسجل ألبوماً غنائياً في الفضاء"، وأضافت: "لا شك أن الفضاء يلهمنا موسيقى جميلة، كما يلهمنا أشياء أخرى متعلقة بالأمل والإنسانية وكل تلك المشاعر الدافئة، التي تجتاحنا ونحن نفكر في الكون".

سارة حققت حلمها فهي ستغادر على متن مركبة "سويوز" الروسية وعلى حسب وكالة ناسا، انه يمكن لسارة أن تقوم برحلتها في أكتوبر المقبل إلى محطة الفضاء الدولية، وفقاً لما بثت "رويترز" في خبر نقلت فيه عن شركة "سبيس أدفينشرز" التي تتولى تنظيم الرحلة، وذلك بعد أن تكون قد أتممت تدريبها، الذي تخضع لها يومياً لمدة 12 ساعة، في المكان الذي يتم فيه إعداد رواد الفضاء في روسيا، كما أنها تدرس اللغة الروسية 4 ساعات يومياً. وبهذا قد تكون سارة السائح الثامن وأول مغنية تزور المحطة، التي بلغت تكاليفها للآن 100 مليار دولار، والمحلقة منذ بنائها في 1998على ارتفاع معدله 418 كيلومتراً عن الأرض. والجدير بالذكر إنها ستدفع 52 مليون دولار لتقوم بهذه الرحلة لمدة عشرة أيام وهذا المبلغ يعادل 95% من ثروتها.

أما عن مشاركتها القيصر العراقي كاظم الساهر في أغنية "الحرب انتهت"، والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تتويجاً للنجاح الذي حققته قالت: أنا سعيدة جداً بمشاركتي مع فنان عملاق مثل كاظم هذه الأغنية والتي نالت إعجاب العديد من الجمهور في البلدان العربية والأجنبية وأتمنى العمل مع نجوم عرب آخرين.