Focus ما زال في المرتبة الأولى عربياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع فيلم Kingsman: The Secret Service حيث حصد 17 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Fifty Shades Of Grey من المرتبة الأولى الى الرابعة بعد أن سجّل 17.7 مليون دولار، ودخل فيلم Focus في المرتبة الثالثة حاصداً أيضاً مبلغ 17.7 مليون دولار، وتقدم الفيلم الكرتوني Big Hero 6 من المرتبة الرابعة الى الثانية مع 19.6 مليون دولار وعاد فيلم Jupiter Ascending الى المرتبة الأولى حيث حصد 25.3 مليون دولار.

في أميركا، تراجع الفيلم الكرتوني The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water الى المرتبة الخامسة مع 6.6 مليون دولار، وتراجع فيلم Kingsman: The Secret Service من المرتبة الثانية الى الرابعة حيث جمع 8.3 مليون دولار، ودخل فيلم The Second Best Exotic Marigold Hotel في المرتبة الثالثة حاصداً 8.5 مليون دولار، وتراجع فيلم Focus الى المرتبة الثانية مع 10 مليون دولار، ودخل فيلم Chappie مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 13.3 مليون دولار.

في لبنان، بقي فيلم "سوء تفاهم" في المرتبة الخامسة حيث شاهده 2690 شخص، ودخل فيلم Outcast في المرتبة الرابعة مع 2793 مشاهد، ودخل فيلم Chappie في المرتبة الثالثة حيث شاهده 2914 شخص، وبقي فيلم The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water في المرتبة الثانية مع 3436 مشاهد، وصمد فيلم Focus في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 7650 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم "يوم مالوش لازمة" الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 16148 شخص، ودخل فيلم Chappie في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 18750 شخص، ودخل أيضاً فيلم American Heist في المرتبة الثالثة حيث شاهده 19704 شخص، ودخل فيلم Outcast في المرتبة الثانية حيث شاهده 27680 شخص وبقي فيلم Focus في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 38062 شخص.

في مصر، دخل فيلم " الدنيا مقلوبة " في المرتبة الخامسة حيث جمع 285 ألف جنيه، وبقي فيلم "ريجاتا" في المرتبة الرابعة حاصداً 381 ألف جنيه، وتراجع فيلم Kingsman: The Secret Service الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 567 ألف جنيه، وتراجع فيلم "يوم مالوش لازمة" الى المرتبة الثانية مع 752 ألف جنيه ودخل فيلم Focus مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 885 ألف جنيه.