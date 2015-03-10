أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Focus ما زال في المرتبة الأولى عربياً

Google+ Print
Focus ما زال في المرتبة الأولى عربياً Focus ما زال في المرتبة الأولى عربياً

الثلاثاء 10-03-2015 19:54

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع فيلم Kingsman: The Secret Service حيث حصد 17 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Fifty Shades Of Grey من المرتبة الأولى الى الرابعة بعد أن سجّل 17.7 مليون دولار، ودخل فيلم Focus في المرتبة الثالثة حاصداً أيضاً مبلغ 17.7 مليون دولار، وتقدم الفيلم الكرتوني Big Hero 6 من المرتبة الرابعة الى الثانية مع 19.6 مليون دولار وعاد فيلم Jupiter Ascending الى المرتبة الأولى حيث حصد 25.3 مليون دولار.

في أميركا، تراجع الفيلم الكرتوني The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water الى المرتبة الخامسة مع 6.6 مليون دولار، وتراجع فيلم Kingsman: The Secret Service من المرتبة الثانية الى الرابعة حيث جمع 8.3 مليون دولار، ودخل فيلم The Second Best Exotic Marigold Hotel في المرتبة الثالثة حاصداً 8.5 مليون دولار، وتراجع فيلم Focus الى المرتبة الثانية مع 10 مليون دولار، ودخل فيلم Chappie مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 13.3 مليون دولار.

في لبنان، بقي فيلم "سوء تفاهم" في المرتبة الخامسة حيث شاهده 2690 شخص، ودخل فيلم Outcast في المرتبة الرابعة مع 2793 مشاهد، ودخل فيلم Chappie في المرتبة الثالثة حيث شاهده 2914 شخص، وبقي فيلم The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water في المرتبة الثانية مع 3436 مشاهد، وصمد فيلم Focus في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 7650 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم "يوم مالوش لازمة" الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 16148 شخص، ودخل فيلم Chappie في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 18750 شخص، ودخل أيضاً فيلم American Heist في المرتبة الثالثة حيث شاهده 19704 شخص، ودخل فيلم Outcast في المرتبة الثانية حيث شاهده 27680 شخص وبقي فيلم Focus في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 38062 شخص.

في ، دخل فيلم " الدنيا مقلوبة " في المرتبة الخامسة حيث جمع 285 ألف جنيه، وبقي فيلم "ريجاتا" في المرتبة الرابعة حاصداً 381 ألف جنيه، وتراجع فيلم Kingsman: The Secret Service الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 567 ألف جنيه، وتراجع فيلم "يوم مالوش لازمة" الى المرتبة الثانية مع 752 ألف جنيه ودخل فيلم Focus مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 885 ألف جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار