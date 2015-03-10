بالصور: إيفا منديز تحتفل بعيد ميلادها مع ابنتها

احتفل النجم الشهير Ryan Gosling بعيد ميلاد حبيبته النجمة Eva Mendes الـ41 بوجود ابنتهما.

وحاول الثنائي إخفاء ابنتهما Esmeralda Amadar البالغة من العمر 6 أشهر عن عدسات المصوّرين، فغطّياها بشرشف باللون الأزرق، رُسمت عليه كرات رياضية؛ وذلك من أجل الإيحاء بأنّ الطفل الموجود في الكرسي ذكر وليس أنثى.

ووصل الثنائي إلى الاحتفال بمفردهما، فيما لحقت بهما امرأة مجهولة كانت تحمل الطفلة الموضوعة في كرسيّها.

وكانت Eva قد أعلنت في مقابلة لها أنها تحاول مع Ryan إبقاء ابنتهما بعيدة عن الأضواء والمصوّرين لإبعاد التوتر عنها، ولإعطائها القدر المطلوب من الخصوصية.

يُذكر أنّ Esmeralda Amadar هي الطفلة الأولى لكلٍّ من Ryan Gosling البالغ من العمر 34 عاماً و Eva Mendes بعد علاقة بدأت في سنة 2011.