أخبار عاجلة

والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صحيفة: صلاح يقتنص لقب أفضل لاعب في بازل بسبب المصريين

Google+ Print
صحيفة: صلاح يقتنص لقب أفضل لاعب في بازل بسبب المصريين صحيفة: صلاح يقتنص لقب أفضل لاعب في بازل بسبب المصريين

نجحت العديد من الأصوات المصرية في تتويج محمد صلاح بلقب أفضل لاعبي بازل خلال الموسم المنصرم، في استفتاء صحيفة بازل زايتونج أكبر صحف المدينة السويسرية.

صلاح كان متأخرا خلف هداف بازل فالنتين شتوكر، قبل أن يكتشف المصريون استفتاء الصحيفة ويعطون أصواتهم لصلاح.

وفي نهاية الأمر احتل صلاح صدارة الاستفتاء بنسبة 60% ومن خلفه شتوكر بنسبة 14% وحل يان سومر ثالثا بنسبة 10% وحصل باقي اللاعبين بنسب متفاوتة على تكملة الـ100%.

وأكدت الصحيفة في تقريرها لإعلان النتيجة، أن سر انتفاضة صلاح المفاجأة يكمن في ، التي وصل منها الكثير من الأصوات للاعب.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح يعد من أهم نجوم الفراعنة، وقارة إفريقيا التي توج بلقب أفضل لاعب صاعد فيها لعام 2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد