صحيفة: صلاح يقتنص لقب أفضل لاعب في بازل بسبب المصريين

نجحت العديد من الأصوات المصرية في تتويج محمد صلاح بلقب أفضل لاعبي بازل خلال الموسم المنصرم، في استفتاء صحيفة بازل زايتونج أكبر صحف المدينة السويسرية.

صلاح كان متأخرا خلف هداف بازل فالنتين شتوكر، قبل أن يكتشف المصريون استفتاء الصحيفة ويعطون أصواتهم لصلاح.

وفي نهاية الأمر احتل صلاح صدارة الاستفتاء بنسبة 60% ومن خلفه شتوكر بنسبة 14% وحل يان سومر ثالثا بنسبة 10% وحصل باقي اللاعبين بنسب متفاوتة على تكملة الـ100%.

وأكدت الصحيفة في تقريرها لإعلان النتيجة، أن سر انتفاضة صلاح المفاجأة يكمن في مصر، التي وصل منها الكثير من الأصوات للاعب.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح يعد من أهم نجوم الفراعنة، وقارة إفريقيا التي توج بلقب أفضل لاعب صاعد فيها لعام 2012.