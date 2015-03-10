نجوم لبنان والكويت والعراق في حفلات "الفورملا 1" البحرين

يحيي الفنان الكويتي الشهير عبدالله رويشد، والفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان العراقي وليد الشامي، والفنان اللبناني عمر زيان، حفلاً فنياً ساهراً بحلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، يوم الجمعة الموافق في 17 أبريل 2015 المقبل، وذلك خلال استضافة حلبة البحرين لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2015.

منFORMULA 1 وستتمكن جماهير السباق التي تحمل تذاكر السباق من حضور الحفل الغنائي الكبير دون دفع أي رسوم إضافية. وستدشن حلبة البحرين الدولية مسرحاً خصيصاً للحفلات الغنائية في المنطقة الترفيهية، ومن المتوقع له أن يشهد إقبالاً كبيراً نظراً للجماهيرية التي يحظى بها كل من عبدالله رويشد ونجوى كرم في البحرين ومنطقة الخليج العربي.

ويستمتع جماهير السباق بحفل غنائي لأربع فنانين مميزين، وفقط لحاملي تذاكر السباق حيث يقام هذا الحفل الغنائي الضخم على هامش استضافة الحلبة لسباق الـ FORMULA 1 – جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2015 الذي سيقام في الفترة من 17 حتى 19 أبريل الجاري.