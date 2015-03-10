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جو رعد يفوز بلقب أفضل مزين شعر ويقدم عرضاً غنائياً راقصاً

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جو رعد يفوز بلقب أفضل مزين شعر ويقدم عرضاً غنائياً راقصاً جو رعد يفوز بلقب أفضل مزين شعر ويقدم عرضاً غنائياً راقصاً

الأربعاء 11-03-2015 00:23

كرّمت إدارة معرض "إن شايب" الخاصّ بالجمال والرشاقة الذي أُقيم في "بيال" وسط بيروت خلال الأسبوع الماضي مزيّن الشعر جو رعد كأفضل وأوّل مزيّن شعر في العالم العربيّ. وسلّمته السيّدة تانيا عيد، مديرة شركة "إيسكوار" المنظّمة للمعرض درعاً تكريمياً عن شامل عطاءاته في مجال التزيين، وتحديداً بعد حلوله المزيّن الأوّل في العالم العربيّ بحسب إستفتاء أجرته شركة "أندرسون إنترناشيونال" البريطانيّة، وبعد إطلالته كأوّل مزيّن لبنانيّ وعربيّ على مسرح "ألبرت هول" في لندن ضمن مهرجان "ألترناتيف هير شو" الذي يُقام سنوياً في العاصمة البريطانيّة، ويشترك فيه أكبر وألمع مزيّني الشعر من بلدان العالم أجمع.
وعبّر جو رعد على مسرح المعرض عن جزيل شكره وإمتنانه لهذا التكريم الأوّل الذي يأتي من بلده لبنان، وشكر على مسرح الحفل السيّدة اللبنانيّة واصفاً إيّاها بأنّها السبب في نجاحاته الكبرى التي حقّقها كونها أوّل من آمنت به وبموهبته، ولم ينسَ أن يشكر كلّ من السيّدة العربيّة والخليجيّة، وكذلك كلّ الفنّانات العرب اللواتي ساهمن جميعاً في إمتداد شهرته إلى خارج حدود لبنان على مرّ السنين.
وقدّمت الحفل خبيرة التجميل اللبنانيّة ليلى عبيد التي وصفت جو رعد بأنّه مبدع كبير من لبنان، وبأنّه أساس من أساسات الموضة في العالم العربيّ، وبعد حوار بين ليلى وجو على المسرح، أبت ليلى إلاّ أن تدعو جو للغناء كي يستمتع الجمهور برؤيته يحقّق النجاح في مجال الغناء أيضاً.

وبالفعل، وبمرافقة الألعاب الناريّة المذهلة، قدّم جو رعد الفنّان وصلة غنائيّة مميّزة على مسرح الحفل غنّى خلالها أغنيته "نظرة منّك والسلام"، إضافة إلى ميدلي غنائيّ ضمّ أبرز الأغاني العربيّة الراقصة، ورافقته على مسرح الحفل فرقته الإستعراضيّة التي أمتعت الجمهور بتقديم إستعراض جذب أنظار الجميع، وإستقطب تصفيقهم الحارّ، وتفاعلهم الشديد مع جو على المسرح.
وكان جو رعد بغاية السعادة في تلك الليلة حيث غنّى، ورقص، وأمتع الجمهور الحاضر بتقديم جديده الغنائيّ "أنا بشهدلك" في ختام تلك السهرة الرائعة.

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