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نيابة السويس تقرر حبس ثلاثة متهمين حاولوا تهريب 5أطنان بانجو بنفق أحمد حمدى

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نيابة السويس تقرر حبس ثلاثة متهمين حاولوا تهريب 5أطنان بانجو بنفق أحمد حمدى نيابة السويس تقرر حبس ثلاثة متهمين حاولوا تهريب 5أطنان بانجو بنفق أحمد حمدى
قررت النيابة العامة بالسويس حبس كريم محمد غنيم، ونور غنيم غانم، وفتحى مبروك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة تهريب 5 أطنان و100 كيلو من مخدر البانجو داخل فنطاس مواد بترولية فى نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس.

وكان اللواء أحمد الخولى، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، كلف اللواء محمد ثروت، مساعد مدير مكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء، بتشديد إجراءات التفتيش بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس بعد تلقيهم معلومات من العميد سيد الزغبى، رئيس منطقة القناة والسويس لمكافحة المخدرات، بأنه تم رصد استعدادات مهربين للقيام بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وبقيام مدير منطقة القناة لمكافحة المخدرات وقوة مكونة من الرائد أحمد بيومى والرائد أيمن عبيد ضباط مكافحة المخدرات تم توقيف فنطاس بترولى مخصص لنقل المواد البترولية وبتفتيشه عثر بداخلة على 267 لفة من مخدر البانجو، وتبين أنهم 5 أطنان و100 كيلو من مخدر البانجو، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين بالسويس وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365