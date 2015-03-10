ليلة_الابطال - أنشيلوتي يهاجم شالكه بالــ ' بي بي سي '

واصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد اعتماده على ثلاثي هجوم الفريق الملكي كريستيانو رونالدو، كريم بنزيمة، وجاريث بيل في تشكيلة الفريق التي سوف تواجه شالكه، على الرغم من الانتقادات التي وجهت إليهم بعد الهزيمة من أتليتك بلباو.

ولكن أنشيلوتي أكد في المؤتمر الصحفي أنه سوف يواصل الاعتماد على الثلاثي دائما.

ويستضيف ريال مدريد نظيره شالكه في سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين نظيفين.

وجاء إيكر كاساياس في حراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع ألفارو أربيلوا، بيبي، رافائيل فاران، وفابيو كوينتراو.

أما في وسط الملعب فجاء سامي خضيرة بجوار مواطنه الألماني توني كروس، إلى جانب إيسكو.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من كيلور نافاس، مع مارسيلو، تشيشاريتو، ناتشو، لوكا مودريتش، خيسي رودريجيز، وأيارامندي.