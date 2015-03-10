بالفيديو #ليلة_الابطال – شباك ريال مدريد تهتز لأول مرة منذ 553 دقيقة في دوري الأبطال بهدف رائع

نجح كريستيان فوكس لاعب شالكه في هز شباك ريال مدريد بتسجيله للهدف الأول في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الأربعاء في سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

فوكس استلم عرضية قادمة من الناحية اليمنى، ليسدد الكرة بيسراه قوية، لترتطم بيد كاسياس وتسكن الشباك في الدقيقة 20.

هذا الهدف يعد هو الثالث الذي يسكن شباك ريال مدريد في دوري الأبطال خلال الموسم الجاري، كما أنه الأول الذي يدخل مرمى كاسياس بعد 553 دقيقة لم ينجح أي فريق في تسجيل هدفا خلال في الفريق الملكي.

شاهد الهدف من هنا