بالفيديو #ليلة_الابطال - بنزيمة يسجل هدفا رائعا في شالكه وساني يرد عليه بهدف أروع

سجل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد هدفا رائعا في مرمى شالكه في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستضيف شالكه في سانتياجو برنابيو، وكانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ولكن اللاعب الفرنسي استطاع تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 53 بعدما استلم تمريرة من فابيو كوينتراو ليراوغ حارس مرمى شالكه ودفاع الفريق الألماني قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

ولكن بعد أربع دقائق فقط رد عليه لاعب شالكه ليروي ساني بتسجيله لهدف التعادل بتسديدة يسارية رائعة من أمام منطقة الجزاء، لم يستطع معها كاسياس سوى النظر إليها وهي تتهادي إلى مرماه.