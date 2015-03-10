أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو #ليلة_الابطال - بنزيمة يسجل هدفا رائعا في شالكه وساني يرد عليه بهدف أروع

Google+ Print
بالفيديو #ليلة_الابطال - بنزيمة يسجل هدفا رائعا في شالكه وساني يرد عليه بهدف أروع بالفيديو #ليلة_الابطال - بنزيمة يسجل هدفا رائعا في شالكه وساني يرد عليه بهدف أروع

سجل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد هدفا رائعا في مرمى شالكه في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستضيف شالكه في سانتياجو برنابيو، وكانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ولكن اللاعب الفرنسي استطاع تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 53 بعدما استلم تمريرة من فابيو كوينتراو ليراوغ حارس مرمى شالكه ودفاع الفريق الألماني قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

ولكن بعد أربع دقائق فقط رد عليه لاعب شالكه ليروي ساني بتسجيله لهدف التعادل بتسديدة يسارية رائعة من أمام منطقة الجزاء، لم يستطع معها كاسياس سوى النظر إليها وهي تتهادي إلى مرماه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد