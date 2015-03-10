الأقصر وأسوان والغردقة وطابا مطارات بديلة لمبيت طائرات وفود المؤتمر الاقتصادي

أكد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات أن مطار شرم الشيخ استعد بكامل طاقتة الفنية لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر الإقتصادي، وذلك من خلال تجهيز القوة البشرية من جميع القطاعات والمتخصصين في المجالات الهندسية والفنية والعمليات والأمن الذين استعدوا تمامًا للإعداد والتنظيم لاستقبال الوفود والمشاركين بالمؤتمر المقرر انعقاد أول جلساته يوم الجمعة المقبل وتستمر يومين.

وقال محجوب إنه تم التنسيق على أن تعمل مطارات “الأقصر وأسوان والغردقة وطابا” كمطارات بديلة لمطار شرم الشيخ في حالة زيادة الحركة لمبيت الطائرات، كما تم التنسيق مع جميع الأجهزة المشاركة في المؤتمر ومنها الأجهزة الأمنية وتجهيز كافة مطالبهم من أجهزة الكشف عن المفرقعات وكاميرات المراقبة، وكذلك تم التنسيق مع الجوازات والجمارك وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة مصر للطيران الخدمات الأرضية والأسواق الحرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة ليخرج المؤتمر بالصورة المشرفة لمصر.