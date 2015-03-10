أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأقصر وأسوان والغردقة وطابا مطارات بديلة لمبيت طائرات وفود المؤتمر الاقتصادي

Google+ Print
الأقصر وأسوان والغردقة وطابا مطارات بديلة لمبيت طائرات وفود المؤتمر الاقتصادي الأقصر وأسوان والغردقة وطابا مطارات بديلة لمبيت طائرات وفود المؤتمر الاقتصادي

مطار الأقصر‎

أكد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات أن مطار شرم الشيخ استعد بكامل طاقتة الفنية لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر الإقتصادي، وذلك من خلال تجهيز القوة البشرية من جميع القطاعات والمتخصصين في المجالات الهندسية والفنية والعمليات والأمن الذين استعدوا تمامًا للإعداد والتنظيم لاستقبال الوفود والمشاركين بالمؤتمر المقرر انعقاد أول جلساته يوم الجمعة المقبل وتستمر يومين.

وقال محجوب إنه تم التنسيق على أن تعمل مطارات “الأقصر وأسوان والغردقة وطابا” كمطارات بديلة لمطار شرم الشيخ في حالة زيادة الحركة لمبيت الطائرات، كما تم التنسيق مع جميع الأجهزة المشاركة في المؤتمر ومنها الأجهزة الأمنية وتجهيز كافة مطالبهم من أجهزة الكشف عن المفرقعات وكاميرات المراقبة، وكذلك تم التنسيق مع الجوازات والجمارك وشركة للطيران للخطوط الجوية وشركة مصر للطيران الخدمات الأرضية والأسواق الحرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة ليخرج المؤتمر بالصورة المشرفة لمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار