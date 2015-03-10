مجلس الوزراء: قطر وتركيا خارج المؤتمر الاقتصادي‎

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هناك كثيرًا من الوفود العربية رفيعة المستوي ستشارك في مؤتمر “شرم الشيخ الاقتصادي”، ممثلة في 80 والدولة، وعلي رأسها وفد من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والأردن، والبحرين بالإضافة إلي كثير من الوفود الإفريقية والأوربية.

وأضاف القاويش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر في يوم” على قناة “دريم2″، أن هناك مشاركات كبيرة أيضًا من قبل المنظمات والشركات الاقتصادية الكبرى علي مستوى العالم، ومن أبرزها مديرة صندوق النقد الدولي ومدير البنك الأوربي ووفد من منظمة “الكومسا”، موضحًا أنه ليس هناك حتي الآن مشاركات من قبل قطر وتركيا علي صعيد التمثيل الحكومي الرسمي، لافتًا إلى أنه من الممكن مشاركة وفود اقتصادية أو رجال أعمال من تلك الدولتين ولكن ليست علي المستوى الرسمي.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أهم المحاور المستهدفة من عقد المؤتمر الاقتصادي هو عرض رؤية مصر وتشريعاتها الاقتصادية الجديدة على كبري الشركات العالمية والمنظمات الاقتصادية ورجال الأعمال، من أجل إرسال طمأنة إلى الجميع أن مصر آمنة وبها كثير من القوانين الجاذبة، مضيفًا أن هناك العديد من الاتفاقيات الاستثمارية سيتم توقيعها خلال المؤتمر ومنها ما تم توقيعه قبل المؤتمر.