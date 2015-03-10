بطرس غالي: مشكلة الانفجار السكاني أهم من حقوق الإنسان‎

أكد الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة، أن أهم مشكلة تواجه مصر، هى الانفجار السكاني، وأنه للأسف القيادت السياسية المختلفة لم تفكر في حل هذه المشكلة، كما أنها لا تُشغل بال الطبقة المثقفة المصرية، لافتاً أن التيارات الدينية لعبت دور في محاربة ثقافة تحديد النسل.

وأضاف بطرس غالي خلال حواره مع برنامج “مصر في يوم” على قناة “دريم2″، أن قضية الانفجار السكاني يجب أن تكون على رأس الأولويات، وليس حقوق الإنسان، موضحًا أنه لا يجوز الحديث عن حقوق الإنسان، وهناك نسبة بطالة وفقر، تتزايد بإستمرار مع تزايد الكثافة السكانية، وبالتالي فإن هناك مشاكل أهم من حقوق الإنسان.

وعلى صعيد آخر، أكد غالي أن الانقسامات، وعدم الاستقرار السياسي، وظهور الجماعات الإرهابية، التي يشهدها الوطن العربي ليست ظاهرة حديثة، وإنما ظاهرة مرت بها عدت دول مثل تشيلي، وأمريكا اللاتينية، لافتًا أن هذه مرحلة من المراحل يجب التغلب عليها، مستبعداً فكرة المؤامرة، التي أكد أنها عقدة عند العالم العربي، موضحًا أن هذه الانقسامات ناتجة عن تناقضات داخل الدول، لم تستطع التغلب عليها، وأنه يجب أن ننظر إلى الدول التي مرت بنفس ظروفنا، ونتعلم منها كيف تغلبت على أوضاعها.

وأشار غالي إلى أن العبرة بالتفاوض، وإيجاد حل لاستقرار الأوضاع، وأنه من الممكن اللجوء إلى دولة صديقة تلعب دور الوسيط، أو الاستعانة بوسيط دولي، مؤكدًا أن التفاوض يحتاج إلى وقت، لأن الخلافات لن يتم تسويتها في يوم، وليلة، لكن يبقى التفاوض هو الوسيلة الوحيدة لكي نصل إلى حل نهائي.

وأكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة، أن العالم مازال قطب واحد، ولازالت الولايات المتحدة الأمريكية، هى القوى العظمى، سواء من حيث التكنولوجيا، أوالقدرة على الانفتاح، في حين أننا مازلنا ليس لدينا القدرة على استيعاب حتى خبير أجنبي، وذلك نتيجة الانغلاق الفكري الناتج عن الاستعمار، أو التقاليد.

وأوضح غالي أن مصر اخطأت عندما طردت الجاليات الأجنبية من أرضها في بداية عهد جمال عبد الناصر، مؤكدًا أن هذه الجاليات هى “الملح” الذي يساعدنا على الاختلاف، مشدداً أنه يجب الاستعانة ببعض العناصر الأجنبية القوية، ونعطيها الجنسية المصرية، لكي نستفيد منها.

وفيما يتعلق بعلاقة مصر بإفريقيا، أكد بطرس غالي، أن مصر أهملت إفريقيا، لأن العقلية السائدة كانت تنظر باهتمام إلى أمريكا، وأوروبا فقط.

وأشار غالي أن مصر تستطيع تعويض هذا الغياب، من خلال القيام بزيارات مستمرة، ودعوة الرؤساء الأفارقة لمصر، إلى جانب ضرورة وجود اتصال تجاري معهم.

وبسؤاله عن أزمة سد النهضة أكد “غالي” أن الأزمة ناتجة عن الإهمال المصري، موضحًا أن التفاوض، والقدرة على إيجاد أفكار جديدة، تساعد لحل الأزمة، لافتًا أن يمكن الاستفادة من كهرباء السد الأثيوبي، إذا قمنا بربط كهرباء مصر، بالسودان، باثيوبيا.