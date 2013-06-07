"البقالين" تتقدم بمذكرة لـ"الوزراء" لنقل القابضة للصناعات الغذائية لـ"التموين"

أعلن وليد الشيخ، نقيب بقالين التموين، أن النقابة تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار إلى وزارة التموين لإحكام الرقابة على منافذ توزيع السلع المدعمة التابعة للشركة.

فيما طالب الشيخ الحكومة بضرورة صرف مستحقات البقالين التموين والمتمثلة فى صرف الحوافز الشهرية المتأخرة مع ضرورة توفير السلع للبقالين تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية قبل نهاية الشهر الجارى.

وأضاف نقيب البقالين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أزمة عدم صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية فى مواعيدها المحددة مازالت مستمرة خاصة فى ظل تخفيض كميات الزيت التموينى من 1.5 كيلوا جرام للفرد إلى واحد لتر زيت فى العديد من المحافظات بعد استبدال الزيت الخليط إلى زيت عباد شمس.