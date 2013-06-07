أخبار عاجلة

والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

"البقالين" تتقدم بمذكرة لـ"الوزراء" لنقل القابضة للصناعات الغذائية لـ"التموين"

Google+ Print
"البقالين" تتقدم بمذكرة لـ"الوزراء" لنقل القابضة للصناعات الغذائية لـ"التموين" "البقالين" تتقدم بمذكرة لـ"الوزراء" لنقل القابضة للصناعات الغذائية لـ"التموين"

أعلن وليد الشيخ، نقيب بقالين ، أن النقابة تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار إلى وزارة التموين لإحكام الرقابة على منافذ توزيع السلع المدعمة التابعة للشركة.

فيما طالب الشيخ بضرورة صرف مستحقات البقالين التموين والمتمثلة فى صرف الحوافز الشهرية المتأخرة مع ضرورة توفير السلع للبقالين تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية قبل نهاية الشهر الجارى.

وأضاف نقيب البقالين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أزمة عدم صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية فى مواعيدها المحددة مازالت مستمرة خاصة فى ظل تخفيض كميات الزيت التموينى من 1.5 كيلوا جرام للفرد إلى واحد لتر زيت فى العديد من المحافظات بعد استبدال الزيت الخليط إلى زيت عباد شمس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين