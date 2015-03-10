اتحاد الكرة عن كوبر: لم نتعاقد مع مدرب عادي.. وهدفنا كأس العالم

رد جمال علام رئيس اتحاد الكرة على من انتقد قرار مجلس الإدارة تعيين هيكتور كوبر مديرا فنيا للفراعنة خلفا لشوقي غريب.

كوبر وصل إلى مصر، وقع على العقد، ليصبح المدير الفني رسميا للفراعنة خلفا لشوقي غريب، بعد منافسة مع حسن شحاتة ومع مدربين أجانب مثل جورج ليكنز وألان جيريس.

وقال جمال علام في مؤتمر تقديم كوبر: "اتهمونا بإهدار المال العام! رغم أننا لم نتعاقد مع مدرب عادي.. إنه اسم كبير للغاية على مستوى مدربي العالم".

كوبر درب إنتر ميلان ودرب فالنسيا، ووصل مع الفريق الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، دون الفوز باللقب.

وأردف جمال علام "ما حدث في الفترة الماضية، ورؤية اللجنة الفنية التي درست الموقف، جعلتنا نقرر العمل مع مدرب أجنبي وليس مصريا".

وتابع "كوبر لديه رؤية، تجعلنا لا نستهدف فقط كأس الأمم.. بل هدفنا كأس العالم".