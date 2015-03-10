حفني وجبر يشاركان في مران الزمالك استعدادا للكونفدرالية

عاد أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك وعلي جبر مدافع الفريق للمشاركة في تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة رايون سبورتس بذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

ونقل مراسل FilGoal.com أن الثنائي تعافى من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة في المباراة.

وتقام المباراة بملعب الجونة يوم 15 مارس الجاري.

وكان جبر يعاني من آلام في العضلة الضامة، بينما حفني شعر بتقلصات في عضلات البطن حرمته من المشاركة في تدريب أمس الأثنين.

وفي إطار المران نفسه، عقد جوزفالدو فيريرا اجتماعا سريعا مع الثنائي مصطفى فتحي وأحمد سمير لاعبي المنتخب الأوليمبي للاطمئنان على صحتهما.

واكتفى الثنائي بالركض حول الملعب على أن ينضم للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء.