كوبر في مؤتمر تقديمه: لست خبيرا في إفريقيا؟ التسلل في مصر مثل التسلل في أوروبا

لم يعمل قط في إفريقيا، رغم ذلك هذا لا يشعر الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر الذي بات رسميا المدير الفني لمنتخب مصر، بالقلق.

ويقول كوبر في مؤتمر تقديمه مديرا فنيا للمنتخب: "لست خبيرا في إفريقيا؟ حسنا التسلل قانونه واحد في مصر وفي أوروبا وفي أمريكا الجنوبية".

وتابع "الهدف أيضا، متشابه في كل القارات.. العمل كمدرب يجعل هدفك ثابت، ألا تسكن مرماك أهدافا وأن تسجل أهدافا".

وأردف "معظم لاعبي إفريقيا محترفين في أوروبا مثلا".

إغراء مصر

وأكمل مدرب إنتر ميلان وفالنسيا الأسبق "قيادة منتخب مصر كان مغريا، لم أفكر حين قالوا لي العرض".

وواصل الرجل الذي عمل مع منتخب مرة واحدة فقط وكان جورجيا، مفصحا "مصر أكبر منتخب توليت تدريبه، سعادتي كبيرة جدا هنا"، ثم منح علم مصر قبلة.