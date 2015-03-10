كوبر يقبل علم مصر.. ويصرح ' لدي 90 مليون مساعد في المنتخب '

طبع هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب قبلة على علم مصر في مؤتمر تقديمه مدربا للفراعنة!

كوبر تحدث كثيرا عن مصر، مفصحا "أنا سعيد للغاية بالعمل هنا.. أكثر ما جذبني للمهمة نصيحة من صديق لي".

وكشف "حين وصلني العرض المصري اتصلت بأحد أصدقائي وسألته، هل المنتخب مهم عند لاعبيكم؟ فأجاب بأنه شرف لكل لاعب أن ينضم للمنتخب، وأن المنتخب أهم شيء في مصر فعليا".

وأردف "سعدت بهذه الكلمات.. ولهذا وافقت على العرض".

90 مليون مساعد

وعن مساعديه في الجهاز الفني، صرح "لا مشكلة في العمل مع أي شخص.. أظن أن مهمتي لن تكون صعبة في جمع المعلومات، فهنا يوجد 90 مليون مساعد لي".