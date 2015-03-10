لاعب فيورنتينا السابق: روما؟ مع صلاح كل شيء ممكن

يرى لاعب فيورنتينا السابق جايتانو دي أجوستينو أنه لا داعي للقلق على الفيولا حينما يواجهون روما الخميس المقبل في ذهاب دور الـ16 في الدوري الأوروبي، وأن محمد صلاح سيكون له دورا هاما في المباراة.

فيورنتينا تعرض لهزيمة ثقيلة يوم الاثنين أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي بأربعة أهداف نظيفة، ما جعل الفريق يتجمد رصيده عند 42 نقطة بفارق أربع نقاط عن المركز الثالث والمؤهل بصاحبه لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدخل الفيولا مباراة روما في ظل وجود نقص في خط الهجوم بسبب إصابة ماريو جوميز، خوما باباكار، وجيلاردينو، ولكن يرى لاعب فيورنتينا السابق أن ذلك الأمر لا يعد خطيرا.

وأوضح في تصريحاته لموقع "فيرينزي فيولا" أن تواجد الجناح المصري سوف يساعد الفريق في تقديم أداء جيد في المباراة في ظل النقص العددي في الهجوم.

وأضاف"مع المستوى الحالي الذي يمر به صلاح فكل شيء ممكن".