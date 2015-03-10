البابا تواضروس: مصر لها تاريخ في التعايش بين المسلمين والمسيحيين

قال البابا تواضروس الثاني أن مصر لها تاريخ طويل في التعايش بين المسلمين والمسيحيين يمتد لأربعة عشر قرن من الزمان وأن الشعب المصري المسلم أغلبيته معتدل.

وأضاف البابا خلال استقباله جان كريستوف، مستشار وزير الخارجية الفرنسي للشئون الدينية بالمقر البابوي مساء اليوم، “لنا علاقة طبية مع المسلمين وأن لي أصدقاء في الجامعة والعمل وعلى المستوى المؤسسي”.

وأشار قداسة البابا إلى أن الأزهر والكنيسة أقاما تسعة مؤتمرات لرجال الدين الإسلامي والمسيحي معا وكانت هذه تجربة رائدة للتعايش المشترك.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسى أنه زار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في فرنسا وتقابل مع كاهنها، كما وجه الدعوة لقداسة البابا لزيارة فرنسا، وشكر قداسته على حسن الاستقبال.