وزير الداخلية يتوجه إلى الجزائر لحضور مؤتمر وزراء الداخلية العرب

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في أول مهمة له عقب توليه الوزارة متجهًا إلى الجزائر على رأس وفد أمني عالي مستوى للمشاركة في مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي سيبدأ أعماله غدًا بالعاصمة الجزائرية.

ومن المقرر أن يقدم الوزير خلال المؤتمر رأي مصر لمكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة بشكل عام ويلقي كلمة مصر غدًا أمام المؤتمر، كما يناقش خلال اللقاء كافة أنواع الجريمة على هامش المؤتمر مع بعض وزراء الداخلية بعد عودة وزير الداخلية من الجزائر يقوم بالتوجه إلى شرم الشيخ لحضور المؤتمر الاقتصادي.

وكان عبد الغفار أصدر تعليماته لأجهزة الأمن بإعلان حالة الاستنفار القصوى لتأمين المؤتمر الاقتصادي الذي يبدأ أعماله يوم الجمعة المقبل.