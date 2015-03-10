الاحتلال الإسرائيلي يفرض عقوبات جديدة ضد الفلسطينين في القدس

بدأت بلدية الاحتلال الاسرائيلي بالقدس، باتخاذ خطوات عقابية جديدة ضد المواطنين المقدسيين المشتبه بارتكابهم اعتداءات على قوات الاحتلال.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية على موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء، “إن الشرطة تقوم منذ بضعة أشهر بتسليم قوائم إلى بلدية القدس تحتوي تفاصيل شخصية لسكان من شرقي المدينة يشتبه فيهم بارتكاب مخالفات أمنية، وذلك لتمكينها من اتخاذ إجراءات مختلفة ضدهم”.

وأوضحت أن طواقم البلدية بدأت بالتدقيق في أسماء هؤلاء السكان وأرقام بطاقاتهم الشخصية في أجهزة الحاسوب لمعرفة ما إذا كان يمكن اتخاذ إجراءات بحقهم مثل هدم المنازل وجباية رسوم “الأرنونا” وإغلاق محلات تجارية وغيرها.

ونقلت “هآرتس” عن البلدية قولها إن من واجبها فرض القانون على المخالفين في مجال التنظيم والبناء والمتهربين من دفع الضريبة، وأن جميع هذه النشاطات تجرى وفقا للصلاحيات القانونية الممنوحة لها.