غداً .. اجتماع للجنة العليا لمكافحة “إنفلونزا الطيور” وعدد من الوزراء والمحافظين

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة إنه من المقرر أن يتم غداً الأربعاء 11 مارس 2015 عقد اجتماع للجنة العليا لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وحضور السادة وزراء الصحة والزراعة و البيئة و التنمية المحلية ،وعدد من السادة المحافظين ،وسيشارك فى هذا الاجتماع وفد من البعثة الدولية المشتركة لتقديم الدعم التقنى فى مجال إنفلونزا الطيور.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إنه خلال وجود الوزير الدكتور عادل عدوي فى مقر منظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف منذ حوالى شهرين طلب إيفاد بعثة مشتركة من خبراء رفيعى المستوى من منظمة الصحة العالمية ،وخبراء من مركز مكافحة الأمراض بأتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية ،وخبراء من منظمة الأغذية والزراعة بأوروبا (الفاو) ،وخبراء من مكتب الوبائيات الدولي لصحة الحيوان لتقديم الدعم التقني والفني لمصر فى مجال الحد من إصابات إنفلونزا الطيور والوقوف على أسباب الزيادة فى عدد حالات الإصابة بالمرض فى مصر خلال الفترة الحالية وعمل مراجعة للإجراءات التى تقوم بها وزراة الصحة ووزارة الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،وكذلك تقديم التوصيات اللازمة لاحتواء المرض.

وقامت وزارة الصحة بتنفيذ العديد من الأنشطة فى هذا المجال ومن أهمها عمل ونشر دليل للوقاية والترصد والعلاج لمرض إنفلونزا الطيور والأمراض التنفسية الحادة ، وقد تم توزيعه على القطاعات والإدرات المعنية بالوزارة، بالإضافة إلى عمل خطة إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الوعى الصحى للمواطنين تشمل المحاذير ومخاطر انتقال العدوى وطرق الوقاية منها بالإضافة إلى إجراءات التعامل السليم مع الطيور.

وقام الوفد بمقابلة المسؤولين ،وذلك من خلال زيارة كل من وزارة الصحة ووزراة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وعمل زيارات ميدانية بمحافظتي المنوفية و المنيا و زيارات ميدانية لمديريات الشؤون الصحية والبيطرية وبعض المستشفيات والوحدات الصحية وبعض القرى والمناطق الريفية التي ظهرت فيها الحالات.