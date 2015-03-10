لأول مرة بمهرجان كان..الفيلم المصرى”الفاتنه”يشارك فى ركن “الفيلم القصير”

يشارك الفيلم التسجيلى المصرى”الفاتنه ” للمخرجه ماجى انور في “ركن الفيلم القصير” بالدورة 68لمهرجان كان،والتى تقام بالفترة من 13إلى24مايو المقبل.

> وتعد هذة المرة الاولى التى يشارك بها فيلم تسجيلى مصرى فى “ركن الفيلم القصير” ، هو فاعلية تسويقيّه، وترويجيّه للأفلام القصيرة، ويجمع حوالي 2500 فيلم من كلّ أنحاء العالم.

> وكان مهرجان مالمو السينما العربية بالسويد قد أفتتح مؤخرا فعالياته بعرض فيلم “الفاتنه”،الذى قامت مخرجته بإعداده فى 10أيام فقط.

> وتقول ماجي «أن فاتن حمامة هي ملخص لكي سيدات العالم، بكل الاضطهاد والرقي والأناقة»، وجهت ماجي الشكر للجميع النجوم الذين تحدثوا في الفيلم عن فاتن حمامة، كما شكرت الأستاذ سامح السريطي الذي بذل جهدا كبيرا في تنسيق اللقاءات مع الفنانين والنجوم.

> وكان القائمون على مهرجان “كان” السينمائي الدولي قد كشفوا فى وقت سابق أن المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو، عين رئيسا للجنة تحكيم فئة “سيني فونديشن” والأفلام القصيرة فى دورة هذا العام.