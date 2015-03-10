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الشعب الجمهوري: مصر قادرة على إنجاح المؤتمر الاقتصادي رغم أنف الإرهابيين

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الشعب الجمهوري: مصر قادرة على إنجاح المؤتمر الاقتصادي رغم أنف الإرهابيين الشعب الجمهوري: مصر قادرة على إنجاح المؤتمر الاقتصادي رغم أنف الإرهابيين

رئيس حزب الشعب الجمهوري

استنكر المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، الحادث الإرهابي الذى نفذته جماعة “أنصار بيت المقدس”، صباح اليوم، ضد معسكر قوات الأمن بحي المساعيد بالعريش بسيارة ملغومة يقودها انتحاري، ما أسفر عن إصابة 27 مجندًا ومصرع الانتحاري، مؤكدا ان هذا الحادث الخسيس لن يعطل عقد المؤتمر الإقتصادى فى موعده المحدد له يوم الجمعه المقبلة.

واكد رئيس حزب الشعب الجمهوري فى بيان له اليوم، أن قادرة على إنجاح المؤتمر الاقتصادي ، رغم أنف المتربصين والإرهابيين، مشيرًا إلى أن العزيمة المصرية لا يمكن كسرها بتلك العمليات التى تؤكد رعب منفذيها من نجاح المؤتمر الإقتصادى وإستقرار الأوضاع فى مصر.

وحذر رئيس حزب الشعب ، من زيادة تلك العمليات الإرهابيه تزامنا مع إقتراب المؤتمر الإقتصادى ، ومطالبا بتشديد الإحراءات الأمنيه فى كافة المحافظات والمنشأت الحيوية ، متوقعا ان تقوم أنصار بيت المقدس بتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

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