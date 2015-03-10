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انفجار عبوة ناسفة بجوار فندق "أوبرج الفيوم"

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انفجار عبوة ناسفة بجوار فندق "أوبرج الفيوم" انفجار عبوة ناسفة بجوار فندق "أوبرج الفيوم"
انفجرت منذ قليل، عبوة ناسفة بدائية الصنع وضعها مجهولون بجوار سور فندق "هلنان أوبرج الفيوم"، وأسفر الانفجار عن تهدم جزء من سور الفندق، ولم يسفر عن إصابات.

وصرح مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، بأن مجهولين كانا يستقلان دراجة بخارية وألقيا "كيس بلاستيك" بجوار سور الفندق وفرا هاربين.

وانفجرت العبوة الناسفة التى تبين أنهما وضعاها داخل الكيس، وانتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم تمشيط المنطقة، ولم يتبين وجود أى عبوات ناسفة أخرى.

من ناحية أخرى، أعلنت بعض الصفحات التى تتبنى الفكر الإرهابى على مواقع التواصل الاجتماعى عن مسئوليتها عن التفجير، لمشاركة صاحب مجموعة فنادق الأوبرج فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، المقرر انعقاده يوم الجمعة المقبل، وإعلانه دعمه للمؤتمر.

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