أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انقطاع التيار الكهربائى عن 90% من مدينة العاشر من رمضان

Google+ Print
انقطاع التيار الكهربائى عن 90% من مدينة العاشر من رمضان انقطاع التيار الكهربائى عن 90% من مدينة العاشر من رمضان
تسبب تفجير 3 أبراج ضغط عال بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، منذ قليل، فى انقطاع التيار الكهربائى عن 90% من أنحاء المدينة.

وتبين من المعاينة الأولية وقوع انفجار بطريق "بلبيس– العاشر" وانفجار آخر بالطريق العام "- إسماعيلية الصحراوى"، وتبين تفجير 3 أبراج ضغط عال وأحدها مغذ لمحطة كهرباء المدينة.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من فرقة البحث الجنائى بالعاشر بسماع دوى مجموعة انفجارات متتالية بمدينة العاشر من رمضان، وتم إخطار خبراء المفرقعات للفحص وتمشيط المدينة، وعمل كردون أمنى حول أماكن الانفجارات.

إرهابيون يفجرون 3 أبراج ضغط عال بالعاشر من رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار