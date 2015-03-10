انقطاع التيار الكهربائى عن 90% من مدينة العاشر من رمضان

تسبب تفجير 3 أبراج ضغط عال بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، منذ قليل، فى انقطاع التيار الكهربائى عن 90% من أنحاء المدينة.

وتبين من المعاينة الأولية وقوع انفجار بطريق "بلبيس– العاشر" وانفجار آخر بالطريق العام "مصر- إسماعيلية الصحراوى"، وتبين تفجير 3 أبراج ضغط عال وأحدها مغذ لمحطة كهرباء المدينة.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من فرقة البحث الجنائى بالعاشر بسماع دوى مجموعة انفجارات متتالية بمدينة العاشر من رمضان، وتم إخطار خبراء المفرقعات للفحص وتمشيط المدينة، وعمل كردون أمنى حول أماكن الانفجارات.

إرهابيون يفجرون 3 أبراج ضغط عال بالعاشر من رمضان