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زيادة نسبة الامتلاء على الطائرات وإيرادات مصر للطيران خلال ٢٠١٤

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زيادة نسبة الامتلاء على الطائرات وإيرادات مصر للطيران خلال ٢٠١٤ زيادة نسبة الامتلاء على الطائرات وإيرادات مصر للطيران خلال ٢٠١٤

 

للطيران

قال الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن نسبة الامتلاء علي طائرات مصر للطيران ارتفعت خلال العام الماضي 2014 بنسبة 3.3% ، حيث بلغت العام الماضي 66.3% مقابل 63% في عام 2013 .

وأوضح النحاس أن الشركة حققت إيرادات خلال الفترة من يوليو 2014 إلى نهاية ديسمبر 2014 بلغت 8 مليارات و735 مليون و207 ألف بزيادة 14% عن الفترة في 2013، وأن عدد الركاب زاد خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.

وقال النحاس أنه خلال الفترة الماضية تم تقليص نسب العاملين فى المكاتب الخارجية التابعة للشركة بنسبة 12% فى القطاع التجاري والمحطات والأمن، مشيرًا إلى أن الخدمة التي تقدم للراكب لم تتأثر بتخفيض أعداد العاملين تماما خاصة وان الشركة متعقدة مع عدد من الوكلاء لخدمة الركاب.

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