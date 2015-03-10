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بالصور: كريس إيفانز وكريس برات بين أطفال مصابين بالسرطان

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الثلاثاء 10-03-2015 13:24

زار كل من النجم Chris Pratt والنجم Chris Evans أطفال مصابين بالسرطان داخل مستشفى في مدينة سياتل الأمريكية.

 

وأحبّ Evans أن يُدخل الفرحة قلوبَ الأطفال، فحضر بملابس البطل الخارق "كابتن أمريكا"، الذي يجسد دوره حالياً في فيلمه الجديد.

 

وأمضى النجمان Pratt و Evans يوماً مميزاً مع الأطفال في المستشفى، حيث التقطا الصور التذكارية وقدّما لهم الهدايا.

 

ونشر المستشفى على صفحته الخاصة في تويتر بعضاً من هذه الصور، مؤكداً أن الأطفال سيتذكرون هذه الزيارة دائماً.

 

بدوره، كتب Evans في حسابه على Twitter: "قضيت يوما رائعاً مع Chris Pratt في مستشفى سياتل، حيث قابلت هناك أبطالاً خارقين حقيقيين، وأشعر أنني أصبحت ملهماً منهم ومحبوباً ومتأثراً، شكراً لكم من كلّ قلبي".

 

يُذكر أنّ Chris Pratt والنجم Chris Evans تصدّرا مجلة "فوربس" للمال والأعمال في قائمة أكثر 10 نجوم هوليووديين استطاعوا أن يحققوا أعلى الأرباح في شباك التذاكر في 2014.

 

 

 

 

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