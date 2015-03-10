أروى تقلّد إليسا وتخفق مجدداً في تقديم كوميديا مقنعة

بيروت_ هيام بنوت

لا شك أنه يحق للفنانين أن يشعروا بالندم، عندما يشاهدون أنفسهم في برنامج "خليها علينا" الذي تقدمه الفنانة أروى عبر شاشة MBC.

أروى تحاول ان تظهر الوجه "المهضوم " والظريف في شخصيتها كما في شخصية الفنان، ولكنها نادراً ما تنجح في ذلك، فتظلم نفسها وضيوفها، من خلال تعليقات وأسئلة وإستكتشات لا تمت إلى خفة الظل بصلة، ومن الأفضل لو أنها تعود الى تقديم البرامج التي كانت سبباً في شهرتها كمقدمة، كبرنامج "نورت" والذي يعتمد على ذكائها وحنكتها أكثر من اعتمادها على خفة ظلها.

من بين الأسئلة السخيفة التي ناقشتها أروى مع الجمهور، سؤال طرحته على الجمهور في الحلقة الماضية، فجاءت الإجابات في الحلقة التي استضافت فيها الفنانة المصرية أمينة والفنان السعودي عبد المحسن النمر، وكان مضمون السؤال "إيش تسوي لو دخل بيتك حرامي"، فجاءت الإجابات أكثر سخافة من السؤال نفسه، كما سألت أيضاً ضيفها عبد المحسن النمر عن وجه التشابه بينه وبين الفأر، فرد "حب الجبنة".

أما بالنسبة إلى التعليقات وتقليد الزملاء والزميلات، فكان للفنانة اليسا الحصة الاكبر فيها، دون أن تنسى أروى تمرير عبارة أنها تحب إليسا وتعتبرها ملكة الإحساس، في محاولة منها للتخفيف من وطأة انتقادها وتقليدها لها، مع الإشارة الى ان أروى بارعة في التقليد بل حتى أنها لا تقل براعة عن ميس حمدان في هذا المجال.

الفنانة أمينة، تشبه في حديثها وحوارها شعبان عبد الرحيم وغيرها من الفنانين الشعبيين الذين كسبوا شهرة واسعة في مصر. أمينة التي تزوجت قبل مدة وجيزة، أشارت إلى أن قصة زواجها بدأت بغرام وانتهت بانتقام، مشيرة إلى أن الزواج ليس انتقاما بل مرحلة اخرى مختلفة تماما عن الخطوبة، كما نفت ان يكون اللوك الجديد الذي تعتمده أفقدها شعبيتها عند الناس الطيبين، وإنها حتى لو دخلت حفل زفاف وهي ترتدي فستاناً من بيوت الازياء العالمية، فأنها تتعامل مع والدة العروس على انها خالتها والعريس على أنه أخيها، وأهل العروس على أنهم أقاربها، وتقدم لهم ما يريدونه منها. ولأنها من مواليد برج القوس، أشارت الى انها انسانة صريحة جداً، لا تحب اللف والدوران ولكنها لا يمكن أن تطلب الطلاق للحصول على إستقلاليتها، وتحب المزاح كثيراً.

عن علاقتها بالفنانة هيفا وهبي أشارت أمينة أنها تعرفت عليها خلال تصوير مسلسل "مولد وصاحبه غايب" الذي تقدم فيه دور لاعبة سيرك، وتمنت لو يتم عرضه في رمضان المقبل، لأنه سوف يغيّر مسار حياتها، كذلك أكدت أن وقوفها إلى جانب هيفا لم يجعلها تشعر بالغيرة منها، وقالت "هيفا زي القمر وهناك مثل يقول "من يجاور السعيد يسعد"، وأنا عندما جلست معها، كانت تقول لي توجد فيك ملامح مش طبيعية". كما أوضحت ان هيفا حضرت حفل زفافها ثم أضافت "هي من أجمل الفنانات وأحلى القلوب".

أمينة تحدثت أيضاً عن الديو الذي سيجمعها بالفنان آدم في فيلم "أحلى صحبة" وأكدت أنها ستمثل وتغني فيه.

الفنان عبد المحسن النمر الذي يلقب بقنصل الدراما السعودية، أشار أن كل الفنانين يحلمون لقب سفير الدراما السعودية وأن هذا الامر لا ينطبق على فنان واحد، ولكنه شخصياً يحبّ الفنان ناصر القصبي وقال "وين ما بنحطو بيجي واقف".

عبد المحسن النمر تحدث عن طفولته، وقال إنه كان يحب لعبة كرة القدم ولكن اهتماماته كانت مختلفة عن إهتمامات من هم في مثل سنه، لأن ألعابه فيها الكثير من الدراما والخيال.

عبد المحسن النمر، خضع لإكتشاف كشف الكذب، وقال انه سرق عندما كان صغيراً الحلويات كما خيّل إليه انه قتل شخصاً خلال تصوير مسلسل "المجهولة"، كما نفى ان تكون "لو أقلّك إني بحبك" هي أغنيته المفضلة، بل هو يحب أغنية "لو يوم أحب" للفنان عبد المجيد عبد الله، والتي ترتبط عنده بذكريات خاصة تتعلق بشقيقه الذي كان يدرس في أميركا، كذلك أكد أنه يرفض عمل إبنته في مجال التمثيل، حتى لو كان العرض مغرياً، لأن المجتمع لا يتقبل عمل الفتيات في التمثيل، وموضحاً أن الممثلات السعوديات يعانين كثيراً.

وردّ النمر على من اعتبر أن مشاركته في مسلسل "أنيسة الونيسة" قد "خرّب" تاريخه الفني، وقال ان الفن جرعات مثل الأكل وأن نصيب هذا المسلسل كان كمّاً كبيراً من الإيجابيات وأن التعاطف معه كان كبيراً جداً.

على المستوى الشخصي، أكد النمر أنه لا يمكن أن يكرّر تجربة الزواج مرّة ثانية، لأنه يكرّس حياته لأولاده، ولو فكّر في الزواج مرة ثانية فأنه سوف يعود إلى زوجته.

عن خلافه مع حسن العسيري، قال أنه فوجئ بكلامه عندما قال إنه يقبل بأي عمل ويعمل كثيراً، ولكنه رفض أن يرد عليه عبر الإعلام، لأنه لا يحب هذا الأسلوب في الردّ، ولذلك اتصل به شخصياً وعرض عليه وجهة نظره، فما كان منه إلا ان اعتذر منه.

كما قال النمر إن عمره 50 عاماً، موضحاً أن سر شبابه يعود إلى تصالحه مع نفسه، وأن شكله لم يتغير "من رب العالمين"، وموضحاً "لا شك أنني تغيّرت ولكن لأن الناس تحبني فهي لا ترى أنني تغيرت".

النمر تحدث عن إنزعاجه من الرقابة الصارمة في الكويت، وتراجع عدد الأعمال التي كانت تنتج فيها بسبب الرقابة الإدارية والفنية والمالية، متطرقا الى الدعاوى التي رفعت على الفنانة سعاد العبد الله، وإقفال مكتبها لأنها لا تملك ترخيص.

كما قال النمر إنه يصور حالياً مسلسل "لو أني أعرف خاتمتي" وربما يكون هناك جزء ثانٍ من مسلسل "الحب جنون"، مشيراً إلى أن عدد الأعمال التي شارك فيها مع ميساء مغربي يعادل عدد الاعمال التي شارك فيها مع هيفاء حسين، ولكنه لا يفضل إحداهما على الأخرى، لأن الادوار التي تناسب الاولى لا تناسب الثانية والعكس صحيح أيضاً، وقال أن ميساء مغربي هي الانسب لمسلسل" الحب جنون"، ميساء هي الانسب للدور عمراً وشكلاً وطبقة صوت ومواصفات.