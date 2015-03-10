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شركة إنتاج تقاضي محمد رمضان وتمنعه من التمثيل

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شركة إنتاج تقاضي محمد رمضان وتمنعه من التمثيل شركة إنتاج تقاضي محمد رمضان وتمنعه من التمثيل

الثلاثاء 10-03-2015 16:38

نفى المنتج وائل علي مالك شركة "فيردي"، كل الأخبار التي ترددت مؤخراً حول جلسة صلح تمت بينه وبين الفنان محمد رمضان، وأكد علي أن الشركة تسير في الخط القانوني ضد رمضان وأنها أرسلت إنذاراً على يد محضر تسلمه والده، يحذره من مزاولة المهنة بسبب امتناعه عن استكمال التحضيرات الخاصة بمسلسله يد الذي كان منتظراً أن يعرض في رمضان 2015.
وائل أضاف أن الشركة رفعت قضية ضد رمضان تطالبه بدفع الشرط الجزائي المبرم بينهما، ودفع تعويض عن كل الضرر الذي لحق بالشركة مادياً ومعنوياً، خاصة أنها قد تعاقدت مع قناة "الحياة" بشرط جزائي يقدر بملايين.
وفي النهاية شدّد علي على أن المشكلة مع رمضان لن تحل بشكل ودي، وأنه سيسترد حقوقه بالقانون، كما أنه أعلم نقابة المهن التمثيلية بالمشكلة، وهي أكدت بدورها أن رمضان موقوف عن العمل ومزاولة مهنة التمثيل منذ مشكلته مع شركة "الصباح".
وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "ابن حلال" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

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سيدتي