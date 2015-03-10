هل تخلّت أحلام عن لقب الملكة؟

أعلنت شركة “بلاتينوم ريكوردز” المنضوية تحت مظلة مجموعة MBC عن ١٥ مارس الحالي موعداً لبدء عرض كليب أغنية "ملهوفه لصوتك" للفنانة أحلام، والأغنية من ألحان طلال و كلمات أحمد علوي ، وقد أشرف عليها موسيقياً زياد جيلاني، فيما تولت الإخراج آنجي جمّال.

وسيجري بث الفيديو كليب للمرة الأولى عبر برنامج “صباح الخير يا عرب” الذي يُعرض على شاشة mbc1 ، وسيتمكن الجمهور من مشاهدته بعد ذلك على باقي قنوات المجموعة.

وتعليقاً على إصدار أغنية “ملهوفه لصوتك” ، أعلن مدير عام “بلاتينوم ريكوردز” تيمور مرمرشي أن إطلاق هذا الكليب هو مقدمة لإطلاق ألبوم الفنانة أحلام الجديد في القريب العاجل، والذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر.

الجدير ذكره أن فيديو كليب “ملهوفه” هو الأول لأحلام بعد توقيعها مع “بلاتينوم ريكوردز” في يناير الماضي.

يبقى أن نذكر أن بيان الشركة اعتمد لقب فنانة العرب لأحلام أكثر من مرة، ليصبح اللقب ملازماً للإسم بطلب من الفنانة نفسها، فهل تخلت أحلام عن لقب الملكة؟