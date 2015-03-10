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العناية الإلهية تنقذ نجم "الأوراق المتساقطة" من موت محتّم

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العناية الإلهية تنقذ نجم "الأوراق المتساقطة" من موت محتّم العناية الإلهية تنقذ نجم "الأوراق المتساقطة" من موت محتّم

الثلاثاء 10-03-2015 19:52

أنقذت العناية الإلهية الممثل التركي خليل أرغون الشهير بعلي رضا في مسلسل "الأوراق المتساقطة"، بعد أن فوجىء خلال نومه بتعرّض فيللته المطلة على مضيق البوسفور، والبالغ مساحتها 450 متراً مربعاً، ويقدّر ثمنها بمليون دولار لموقعها الخلاب المطل على أجمل بقاع اسطنبول، تعرّضت للهدم إثر إنهيار ثلجي، حيث تشققت جدران المنزل، ودمرت حديقته الواسعة كاملة، وتحطمت أشجار الزيتون في الحديقة.
وقد هبّ جيرانه لمساعدته قبل سقوط المنزل عليه فنجا بأعجوبة من موت محقق، لكن فيللته تضررت بالكامل بالإضافة إلى سيارته. وأبدى خليل لجيرانه خوفه من النوم في فيللته مجدداً لكنه نفى تفكيره ببيع فيللته حالياً.

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سيدتي