«تواضروس » يترأس القداس الإلهى بدير «مارمينا» والبابا “كيرلس” فى مصر القديمة

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى صباح اليوم القداس الإلهى بدير مارمينا والبابا كيرلس بمصر القديمة ،وذلك احتفالاً بعيد تذكار نياحة “وفاة” البابا كيرلس السادس بطريرك الكنيسة ال116 ،بحضور عدداً من الأساقفة منهم الأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة ،والأنبا دانيال أسقف المعادى ،والأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، والأنبا ديمتريوس رئيس دير أبوفانا وعدداً من الكهنة والرهبان وشعب كنائس منطقة مصر القديمة.

وتحدث البابا تواضروس عن الأمانة متمثلاً بالبابا كيرلس السادس والثمرة الصغيرة التى تستطيع أن تنمو لتعطى ثماراً كثيرة

> كانت الكنائس المصرية ،قد احتفلت أمس بتذكار نياحة البابا كيرلس السادس.