محلب: مشروع المثلث الذهبى شريان جديد للتنمية بصعيد مصر

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، فى حضور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسفير الإيطالى بالقاهرة، مراسم التوقيع على عقد إعداد الدراسة والمخطط العام لإقليم المثلث الذهبى، وذلك بين كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة دى بولوينا الإيطالية، حيث وقع العقد عن الجانب المصرى المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الجهة المالكة للمشروع - وعن الجانب الإيطالى المهندس روبرتو كاربانيتو رئيس شركة دى بولوينا.

وعقب التوقيع أكد المهندس إبراهيم محلب – فى تصريحات صحفية – أن إقليم المثلث الذهبى مشروع قومى عملاق يمثل شريانا جديدا للتنمية بمصر، حيث يسهم فى تنمية الصعيد من خلال إقامة مشروعات صناعية وتعدينية وزراعية وسياحية وتجارية، موضحا أن الحكومة تولى هذا المشروع اهتمامًا كبيرًا كونه أحد المشروعات القومية فى مصر.

ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبدالنور، أن توقيع هذا العقد هو تأكيد على جدية الحكومة فى تنفيذ خطتها التنموية الطموحة، حيث يستهدف هذا المشروع إنشاء منطقة اقتصادية تنموية فى صعيد مصر، من خلال إنشاء مركز صناعى زراعى واقتصادى وتجارى وسياحى وخدمى، يؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة فى الصعيد، وتقع مساحة المشروع على 840 ألف فدان، ما بين محافظتى قنا من الجهة الغربية، والبحر الأحمر من الجهة الشرقية، ومدينتى سفاجا شمالا، والقصير جنوبا.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه بموجب هذا العقد ستقوم الشركة الإيطالية بإعداد الدراسة التفصيلية والمخطط العام للمشروع فى مدة أقصاها 9 أشهر بقيمة مالية مليون و741 ألف دولار، ممولة بالكامل من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، لافتاً إلى أن عملية اختيار الشركة الفائزة بإعداد المخطط العام جاءت بناء على قرار اللجنة الفنية المسئولة عن البت فى العروض المقدمة والممثلة من جميع الوزارات المعنية.

جدير بالذكر أن شركة دى بولوينا الإيطالية قد فازت مؤخراً بالمناقصة التى أجرتها الهيئة وتقدم لها 3 بيوت خبرة عالمية ( إنجليزية وأمريكية وإيطالية )، حيث وقع الاختيار على الشركة الإيطالية كأفضل عرض فنى ومالى.