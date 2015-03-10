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حمودي: كنت أتمنى أن أشارك أمام بورتو .. وأبو تريكة يعلق

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حمودي: كنت أتمنى أن أشارك أمام بورتو .. وأبو تريكة يعلق حمودي: كنت أتمنى أن أشارك أمام بورتو .. وأبو تريكة يعلق

لن يدفع باولو سوزا المدير الفني لبازل بأحمد حمودي الجناح المصري أساسيا في مواجهة بورتو بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وشارك حمودي في سبع دقائق فقط من مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ولكنه لن يكون ضمن التشكيل الأساسي في البرتغال.

وكتب حمودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) قائلا: "كنت أريد أن أشارك في المباراة، ولكن الحمد لله".

وأضاف "اللهم لا اعتراض، وأرضا بحكم الله .. وأتمنى أن يكتب الخير لي".

ويعتمد مدرب بازل على جاشي وجونزاليس في الموقع الذي يشارك فيه حمودي خلف المهاجم.

ورد محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل على تغريدة حمودي مطالبا إياه بالصبر.

وقال أبو تريكة: "اصبر، لا تتعجل الفرصة.. ستأتي إليك عاجلا أم آجلا".

وأضاف "الأهم أنه عندما تشارك تقدم أداء جيد بإذن الله".

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