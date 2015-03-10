الإعدام شنقًا لـ 3 سوريين بالجيش الحر لذبحهم مؤيد لبشار داخل شقة بالمقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار جعفر نجم الدين وعضوية المستشارين مصباح قرنى، وسمير أبو دوح، بمعاقبة 3 سوريين، بالإعدام شنقًا لاتهامهم بالقتل العمد، لسوري داخل شقته بالمقطم، بسبب تأييده لنظام بشار الأسد، وظنًا منهم أن المجني عليه اشترك في قتل 6 من معارضي نظام بشار داخل سوريا، وذلك بعدما صدق المفتي على حكم إعدامهم.

وتعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس من العام الماضي عندما تخلص 3 سوريين من طالب سورى الجنسية، وذلك لاعتقادهم بأنه قام بقتل 6 أشخاص من معارضي الرئيس السوري بشار الأسد قبل الحضور للقاهرة، وذلك بذبحه بواسطة سكين وفروا هاربين بالمقطم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مباحث قسم شرطة المقطم بلاغًا من “شريف.ع.ا – 31 سنة – صيدلي”، بصدور ضوضاء من الشقة الكائنة بالطابق الأرضي بالعقار سكنه ووجود آثار دماء بالغرفة المطلة على حديقة العقار.

وبالانتقال وفتح الشقة بحضور المبلغ وحارس العقار، وجدت جثة السورى الجنسية “وائل.ه.ش – 20 سنة – طالب” مسجاة بأرضية غرفة النوم يرتدى ملابسه وبها طعنتان بالصدر والجانب الأيسر، وتبين سلامة منافذ الشقة، وعثر على 2 سلاح أبيض “سكين مطبخ” ملوثة بالدماء و3 أكواب شاي.