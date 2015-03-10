متجاهلا الجزائر .. نبيل فقير يختار اللعب للمنتخب الفرنسي

(إفي): اختار لاعب ليون الفرنسي، نبيل فقير (21 عاما) صاحب الأصول الجزائرية اللعب بإسم المنتخب الفرنسي ليحسم حالة الجدل الدائرة حول الأمر.

وأعلن فقير، الذي يعد من أبرز المواهب الموجودة في كرة القدم الفرنسية، في حوار مع صحيفة (ليكيب) قراره عقب عدة أيام من المعلومات والأنباء المتضاربة حول الأمر.

وأشار اللاعب، الذي سجل 13 هدفا وصنع سبعة هذا الموسم في 27 مباراة، أن المدير الفني لفرنسا ديدييه ديشامب كان سببا في اتخاذه لهذا القرار حيث كان حواره معه "مقنعا للغاية".

وصرح فقير "لقد قال أنه يعتمد علي واعتبرني لاعبا مثيرا للاهتمام، ستأتي فرصة كبيرة وهي يورو 2016 ولدي رغبة كبيرة للمشاركة فيها".

وأعرب اللاعب الشاب في نفس الوقت عن شعوره بـ"الفخر" بأصوله الجزائرية، موضحا أنه ارتكب خطأ حينما اتصل هاتفيا بمدرب الجزائر، الفرنسي كريستيان جوركوف والتحدث معه بشأن اللعب لـ"ثعالب الصحراء" دون اتخاذ قراره النهائي، حيث برر هذا الأمر بوقوعه "تحت ضغط".

وأوضح فقير أنه لا يشعر بالخوف من قراره ويتمنى أن يحترمه الجميع بما فيهم والده الذي كان يرغب في أن يمثل الجزائر بالمحافل الدولية.

وأشار اللاعب إلى أن قراره في هذا الصدد النهائي حيث لن يستغل ثغرة أن كل المبارايات التي سيلعبها مع فرنسا حتى موعد يورو 2016 ستكون ودية، مما يترك أمامه بابا مفتوحا لتعديل قراره.

وساهمت مهارة وامكانيات فقير ورؤيته للملعب في جعله لاعبا حاسما في وسط ليون الذي يتصدر حاليا الدوري الفرنسي واهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية بضمه.