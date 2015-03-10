لاعب نورنبرج: الإسلام يعطيني القوة .. وجعلني أفكر ماذا بعد الاعتزال

بعد اعتناق داني بلوم لاعب وسط نورنبرج الإسلام، أجرت معه شبكة (دويتش فيله) الألمانية حوارا حول حياته الجديدة وكيف تغيرت؟

داني بلوم - 24 عاما- أعلن اعتناقه الإسلام في الصيف الماضي، قبل انضمامه إلى نورنبرج الألماني.

وقال بلوم في حواره مع الشبكة الألمانية: "الإسلام يعطيني القوة، وجعل لحياتي معنى، وأدركت أن المعنى الحقيقي للحياة ليس في السهر والبذخ".

وأضاف "الإسلام جعلني أفكر في حياتي ماذا بعد انتهاء مسيرتي الكروية".

وشرح بلوم قصة اعتناقه الإسلام "لدي الكثير من الأصدقاء الأجانب خاصة الأتراك، وتحدثوا معي حول بعض الأمور الخاصة وأعجبني الأمر".

وتابع "في البداية أصيب عائلتي بالذهول، ولكنهم تقبلوا الأمر بعد تأكيدهم بأن أفعل ما أراه صحيحا".

وشدد اللاعب الألماني، على أن الإسلام جعل طريقه واضحا، مؤكدا "أشعر بأن حياتي بات لها هدف بعد الطريق الذي رسمه لي هذا الدين وهذا أمر إيجابي لي وأريد التمسك به".